Martín Anselmi confirma William Gomes no FC Porto

Martín Anselmi confirmou, esta quinta-feira, que William Gomes vai ser reforço do FC Porto.

Em declarações à Sport TV, após a vitória (1-0) sobre o Maccabi Telavive, que garantiu o apuramento para o play-off da Liga Europa, o novo treinador portista foi questionado sobre o extremo brasileiro, de 18 anos, do São Paulo, e deu resposta positiva: "Sim, posso confirmar."

Quanto ao resto do marcado de transferências de inverno, contudo, não abriu o jogo, assinalando que "até ao fecho tudo pode acontecer".

William Gomes já se encontra no Porto para assinar contrato. De acordo com "O Jogo", o FC Porto vai pagar nove milhões de euros por 80% do passe do jovem avançado brasileiro, valor que poderá chegar aos dez milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos. O São Paulo conserva 20% dos direitos económicos do jogador.

Segundo o "Record", William ficará ligado ao Dragão para as próximas cinco temporadas e meia, ou seja, até 2027, e com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Os valores diferem na imprensa, contudo.

William Gomes subiu à equipa principal do São Paulo em 2024. Desde então, marcou três golos e uma assistência em 17 jogos.