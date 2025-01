Conheça os possíveis adversários do FC Porto no play-off da Liga Europa

Com o selar do apuramento para o play-off da Liga Europa, o FC Porto ficou também a saber quem poderá defrontar a seguir.

Os dragões derrotaram o Maccabi Telavive, por 1-0, na Sérvia (campo neutro), e fecharam a fase de liga no 18.º posto, com 11 pontos. Vão medir forças com os italianos da Roma ou os checos do Viktoria Plzen.

O Porto também já sabe que, se chegar aos oitavos de final, terá pela frente os italianos da Lazio ou os espanhóis do Athletic Bilbau.

O sorteio do play-off - e por aí além, até à final de Bilbau - da Liga Europa está marcado para sexta-feira, às 12h00, em Nion, na Suíça.