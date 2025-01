"Encontrei os jogadores muito disponíveis para trabalhar": Anselmi e as primeiras horas no FC Porto

Ansiedade?

“Ansioso não, não é a palavra… Porque tenho de estar tranquilo e focado no plano de jogo. Nestes primeiros dias, temos tentado ir um dia de cada vez. No primeiro dia tivemos de recuperar alguns jogadores, que tinham jogado [frente ao Santa Clara]. No segundo dia tentámos dar logo alguns conceitos ofensivos e hoje vamos trabalhar posse de bola e a parte defensiva, com muito foco no que temos de fazer dentro de campo e pouco foco no ruído exterior, que gera ansiedade. Estar ansioso neste momento não é positivo”

Como viu a equipa

“Encontrei a equipa bem. Encontrei jogadores muito disponíveis para trabalhar, com vontade de aprender e com muita intensidade na hora do treino. Estou muito feliz com a predisposição do grupo”

Dúvidas

“Ainda falta um treino até ao jogo. Ainda vamos fazer alguns ajustes e, depois, definimos o onze para o jogo”

Maccabi Tel Aviv

“É uma equipa que tem mudado de sistema conforme o adversário. Já jogou com linha de três na Liga Europa, mas costuma jogar com quatro defesas. Em função disso, temos de trabalhar movimentos diferentes. Espero uma pressão com dois avançados, mas em alguns momentos pode ser apenas com um. Por isso, temos de ser inteligentes. Ver como o adversário está a defender, para decidir qual a melhor forma de atacar e ter muito cuidado na perda de bola, porque as transições ofensivas são um dos pontos fortes deles.”