“Interventivo, efusivo e energético”. O que esperar de Anselmi, o “amigo” dos jogadores

Nuno Gomes, treinador-adjunto do Tigres, da Liga Mexicana, descreve Martín Anselmi como “interventivo, efusivo e energético”. O português defrontou o novo técnico do FC Porto no México e conta a Bola Branca as principais características que identificou. “É bastante interventivo, bastante efusivo, bastante energético no banco. Jogadores que nós conhecemos, que trabalharam com ele, dizem que é muito exigente no treino, não deixa ninguém de fora, todos têm de dar o máximo. Parece muito exigente no treino e muito disciplinador”, diz, nestas declarações à Renascença. Para além da personalidade forte, os 39 anos de idade também facilitam a relação com os jogadores, algo que favorece a união do grupo. “Os jogadores têm uma idade muito próxima dele. Ele consegue chegar muito perto dos jogadores, parece-me ser bastante interativo com eles e ser mais um amigo”, explica o treinador português.

Sobre se tem potencial para ter sucesso em Portugal, Nuno Gomes não dá certezas aos adeptos portistas, mas sublinha que o estilo de Anselmi funcionou no México. “Ele não conhece o futebol português e vai ter, com certeza, uma adaptação inicial, é normal. Que no México fez um excelente trabalho, sim, fez. Vamos ver se ele estará à altura em Portugal de colocar o FC Porto no bom caminho”, reforça. 3-4-3 “intenso” ao estilo Amorim Martín Anselmi tem sido apontado por alguns como o “Ruben Amorim argentino”. Com as devidas diferenças, Nuno Gomes compreende o paralelismo que é traçado, muito com base no sistema que tem sido utilizado pelo novo treinador do FC Porto desde os tempo em que orientou o Independiente del Valle, no Equador. “Eles jogam num sistema tático semelhante, o 3-4-3. Por vezes usam dois pontas de lança, fazem o 3-4-1-2. A semelhança será os três centrais e jogar com os laterais mais à frente, a serem praticamente extremos, e a meterem muita gente em zona ofensiva”, começa por comparar.