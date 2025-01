​“O futebol do Martín vai encher a alma dos adeptos”: Villas-Boas e a chegada de Anselmi

O FC Porto apresentou esta manhã o novo treinador da equipa principal, o argentino Martín Anselmi. A cerimónio decorreu no museu do clube, com algumas camisolas míticas e os troféus europeus a fazer de cenário.

“Temos muita esperança depositada em ti, acreditamos muito que és a continuação viva do nosso projeto desportivo. Estamos seguros que és o líder que precisávamos”, disse o presidente dos dragões.

A seguir, o dirigente e ex-treinador deixou algumas palavras para Vítor Bruno, o treinador que foi despedido e deu lugar agora ao antigo treinador do Cruz Azul, uma transição que ficou a cargo de José Tavares, o interino que coordena a formação do Olival.

“Quero agradecer ao Vítor Bruno pelo serviço que prestou ao FC Porto, desde logo com uma supertaça conquistada contra o Sporting”, reconhece Villas-Boas. “É uma pessoa que se dedicou de corpo e alma com a sua equipa técnica ao FC Porto e ao seu sucesso. Não podia deixar de lhe agradecer.”