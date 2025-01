O bielsista Martín Anselmi já foi anunciado como novo treinador do FC Porto

É um ‘bielsista’. Martín Anselmi sempre defendeu Marcelo Bielsa. “Não importa em quê, mas há que defendê-lo sempre, é como uma religião”, disse nessa mesma entrevista ao periódico desportivo este adepto do Newell’s, para quem Bielsa “é tudo”.

Anselmi “nunca sonhou ser futebolista”, confirmou-o numa entrevista ao “Olé” , março de 2023. Deu uns pontapés na bola no Ferro, um clube argentino. Certa vez, por alturas do Mundial 2002, disse ao pai dele que ia ser treinador. O pai, naquele jeito que os pais às vezes têm, disse-lhe que isso era impossível, pois não jogou futebol. Ele disse algo como “vais ver…”.

O técnico de 39 anos já esteve no Estádio do Dragão na noite de domingo a assistir à partida frente ao Santa Clara. Chega acompanhado da equipa técnica: o espanhol Luis Pastur e o argentino Facundo Oreja (treinadores adjuntos), o uruguaio Diego Bottaioli (preparador físico), o argentino Darío Herrera e o português Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes).

O FC Porto anunciou a contratação do treinador argentino Martín Anselmi. Assina contrato válido por duas épocas e meia, até 2027.

Nessas páginas do mítico jornal da Argentina confirmou que tinha ideias na cabeça, que sempre as teve, e que foram os livros que as acomodaram, deram “nomes às coisas”. Resumindo-se a ele próprio, afirmou ser um treinador de ataque.

A curta e prometedora história

Anselmi é encarado como um dos mais jovens e promissores treinadores da América do Sul, principalmente pelo trabalho feito no Independiente del Valle, do Equador.

Assumiu o cargo em 2022, sucedendo ao português Renato Paiva, e teve sucesso imediato: conquistou a Copa Sul-Americana - a Liga Europa do continente -, a Copa do Equador, a Supertaça do país e ainda a Recopa Sul-Americana, numa final frente ao Flamengo de Vítor Pereira.

Deixou o clube em 2023 e, pouco depois, assumiu os mexicanos do Cruz Azul, um dos maiores clubes do país.

Antes, o primeiro cargo de Anselmi como treinador principal foi de insucesso e pouca duração. Treinou os chilenos do Unión La Calera, no início de 2022, mas orientou apenas 16 jogos, tendo sido despedido num espaço de três meses.

O treinador passou seis anos como treinador-adjunto, com passagens pelo Independiente e Atlanta, da Argentina, Universidade Católica B e Independiente del Valle, do Equador, e no Internacional, do Brasil.

Nos últimos meses, esteve associado ao Botafogo e ao Corinthians.

O FC Porto despediu Vítor Bruno após a derrota do último domingo em Barcelos, contra o Gil Vicente, e terá José Tavares no banco de suplentes no jogo desta quinta-feira, contra o Olympiakos, para a Liga Europa.