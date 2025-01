Martín Anselmi queixa-se de "difamação". Cruz Azul acena com cláusula no contrato

Martín Anselmi queixa-se de que o Cruz Azul fintou um acordo fechado e difamou-o por rumar ao FC Porto. Por outro lado, o clube mexicano acena, através da ESPN, com a cláusula 16 do contrato que tinha com o treinador argentino, que foi apresentado esta segunda-feira no Dragão.

"Tomei uma decisão, que considerei ser a melhor para mim e para o meu crescimento profissional. Assumo-a, mas fi-lo de frente e com total transparência para com o clube e os dirigentes. Prometeram que me deixariam sair, negociaram, chegaram a um acordo e aceitaram uma proposta do FC Porto. Quando tudo estava pronto para a formalização, mudaram as regras do jogo e difamaram-me através da imprensa", acusou Anselmi, na apresentação como treinador do FC Porto.

O técnico argentino, de 39 anos, foi oficializado como o sucessor de Vítor Bruno após uma novela que já se arrastava há uma semana, com o Cruz Azul a reclamar que não havia acordo com o FC Porto. O clube mexicano pode, inclusive, levar o caso à FIFA, caso não haja entendimento sobre o valor da compensação pela transferência de Anselmi.