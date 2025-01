Anselmi já não é treinador do Cruz Azul. Compensação pode ser decidida pela FIFA

O Cruz Azul do México já acertou a rescisão com o treinador argentino Martín Anselmi, que se prepara para assumir o comando técnico do FC Porto, avança o jornal O Jogo.

Anselmi, de 39 anos, já está no Porto e irá assistir este domingo no Estádio do Dragão ao encontro frente ao Santa Clara, com início às 18 horas.

No entanto, o valor queo FC Porto terá de pagar ao Cruz Azul pela transferência do treinador argentino é ainda incerto. O jornal desportivo escreve que não haverá qualquer transferência até que haja um entendimento em sede da FIFA sobre a compensação a ser paga, ou que os dois clubes cheguem a acordo sobre esse valor entretanto.

No sábado, o Cruz Azul tinha avançado que "não existem evidências de que foi aceite algum acordo" para a saída de Anselmi do clube mexicano, apontando para a sua cláusula de rescisão, com dois valores distintos: 3 milhões de dólares (2,86 milhões de euros) para clubes de "Liga A" da Europa ou 5 milhões de dólares (4,76 milhões de euros) para emblemas da "Liga B".