Martín Anselmi já chegou ao Porto, Cruz Azul diz que não há acordo

O treinador argentino Martín Anselmi já chegou ao Porto. O avião onde viajava aterrou às 6h40, proveniente de Madrid, e na porta VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro tinha à sua espera Jorge Costa, diretor do futebol profissional do FC Porto, e Andoni Zubizarreta, diretor desportivo dos dragões.

“Ainda não é o momento para falar”, disse o técnico que ainda tem contrato com o Cruz Azul, do México, mas está perto de se tornar o treinador do FC Porto, à chegada à capital espanhola, onde foi recebido por adeptos portistas.

Em novo comunicado, o clube mexicano esclarece que “não existem evidências de que foi aceite algum acordo para o fim antecipado do treinador Martín Anselmi e do seu corpo técnico”, apesar da viagem de Anselmi para o Porto.