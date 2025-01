"O Porto informou-me que já há acordo": Anselmi com voo adiado para Madrid

Poucas horas depois de André Villas-Boas confirmar que o FC Porto está em negociações com o Cruz Azul, do México, para garantir a contratação de Martín Anselmi, o treinador argentino deslocou-se para o aeroporto.

O treinador do Cruz Azul, o escolhido para substituir Vítor Bruno, confirmou aos jornalistas a vinda para Portugal. “O Porto informou-me que já há acordo e que só faltam alguns detalhes”, revelou Anselmi.

Mas aquela intenção de voar para Portugal esbarrou no adiamento no voo de Anselmi, a partir da Cidade do México, por mau tempo. Segundo a imprensa local, o técnico argentino não deverá voar antes das 12h25 portuguesas, ou seja, 6h25 locais.

As notícias mais recentes da imprensa mexicana dão conta de que o FC Porto ainda não terá pagado a cláusula de rescisão do treinador. O Cruz Azul publicou, na quinta-feira, um comunicado em que garante não haver qualquer acordo e que o técnico teria de se apresentar, sob pena de ser perseguido judicialmente por incumprimento de contrato.

Outras notícias revelam que dois adjuntos de Anselmi abortaram viajar, pelo que fica a dúvida de se haverá ou não fissuras na equipa técnica.