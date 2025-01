Continua a novela. Cruz Azul vai fazer queixa do FC Porto

O presidente do Cruz Azul, Víctor Velázquez, reafirma que o treinador Martín Anselmi não pode assinar contrato com o FC Porto porque a cláusula de rescisão não foi paga.

“Segunda-feira descobri, por volta da meia-noite, que o Martín tencionava ir para o FC Porto. Tivemos algumas conversações com o FC Porto, e foi-lhes simplesmente dito que tinham de pagar a cláusula de rescisão de contrato, que não pagaram, e as propostas que nos fizeram para conseguir simplesmente não contemplam bem os interesses que a instituição tem. Portanto, enquanto o FC Porto não pagar na totalidade, o Anselmi não pode treinar em Portugal”, referiu à ESPN Mexico.

Velázquez insiste que a cláusula é de "cinco milhões de dólares limpos" e que o valor não é negociável. Já as ofertas dos dragões "eram uma ofensa e de rir".



O líder do Cruz Azul acrescenta: “Vamos proceder legalmente e é isso que já estamos a fazer com a nossa equipa de advogados. Vamos ver o que implicam as leis do trabalho e da FIFA.”

O técnico Anselmi está a caminho do Porto, onde deve chegar este sábado.

De recordar que o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirmou que há negociações com o clube mexicano para a contratação do técnico Martin Anselmo.