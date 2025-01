Villas-Boas pede desculpa aos sócios e confirma negociações por Anselmi

Veja também:

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, pede desculpa aos sócios, após quatro derrotas seguidas, e a confirma negociações para tentar contratar o treinador argentino Martín Anselmi.



André Villas-Boas foi à sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o desaire com o Olympiacos para a Liga Europa (0-1) para dar a cara. Há 60 anos que os azuis e brancos não perdiam quatro jogos consecutivos.



"É um momento difícil para o clube, quatro derrotas seguidas, o que nos leva a 60 anos atrás. É um momento complicado, difícil de compreender e de aceitar", começou por lamentar.

O presidente do FC Porto pediu desculpa aos sócios e afirma que "nem nos piores cenários podíamos imaginar uma situação como esta, uma repetição de um ciclo de quarto jogos sem ganhar, desta vez com quatro derrotas".