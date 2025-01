Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Samu

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, a instauração de um processo disciplinar a Samu Aghehowa, FC Porto, por "factos ocorridos" no jogo frente ao Gil Vicente.

O avançado espanhol, de 20 anos, foi expulso por protestos, no final da partida, contudo, este processo refere-se a factos "que não se encontram descritos" nos relatórios do árbitro e dos delegados ao jogo.

Este caso surge de "notícias divulgadas na comunicação social". É possível que esteja associado ao soco que Samu desferiu no painel das entrevistas rápidas, já depois de ter visto o cartão vermelho.

O FC Porto ficou a quatro pontos da liderança do campeonato, após a derrota no terreno do Gil Vicente, por 3-1. Resultado que desencadeou, também, o despedimento de Vítor Bruno do comando técnico.