Quem é Martín Anselmi, o treinador em negociações com o FC Porto?

Martín Anselmi, atual treinador do Cruz Azul, está em negociações avançadas para ser o novo treinador do FC Porto, segundo o jornal "Record".

De acordo com a publicação, o treinador argentino de 39 anos tem acordo para duas épocas e meia e vontade de rumar à Europa. No entanto, tem cláusula de rescisão no contrato com o Cruz Azul avaliada em cerca de 4,5 milhões de euros.

Anselmi é encarado como um dos mais jovens e promissores treinadores da América do Sul, principalmente pelo trabalho feito no Independiente del Valle, do Equador.



Assumiu o cargo em 2022, sucedendo ao português Renato Paiva, e teve sucesso imediato: conquistou a Copa Sul-Americana - a Liga Europa do continente -, a Copa do Equador, a Supertaça do país e ainda a Recopa Sul-Americana, numa final frente ao Flamengo de Vítor Pereira.

Deixou o clube em 2023 e, pouco depois, assumiu os mexicanos do Cruz Azul, um dos maiores clubes do país.