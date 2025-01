“Modelo simples” e "mensagem clara”: Francisco Ramos diz aos portistas o que esperar de José Tavares

Francisco Ramos, antigo médio da formação do FC Porto, elogia a escolha de José Tavares para treinador interino dos dragões, após a saída de Vítor Bruno.

Um modelo de jogo “simples” de entender e uma “mensagem clara” são alguns dos pontos fortes do, até agora, coordenador da formação dos portistas.

“É uma excelente escolha. É um treinador que conhece muito bem o que é o Porto, já passou em todos os calões da formação, conhece muito bem os jogadores jovens da equipa A do Porto, que são alguns, e tenho a certeza de que ele transmitiu uma palavra de calma e de tranquilidade”, explica.

"A qualidade está lá, agora é preciso ter a ajuda dos jogadores, porque um treinador sem os jogadores não é ninguém. Tenho a certeza de que ele vai conseguir chamar os jogadores para o lado dele e fazer um excelente resultado agora para a Liga Europa”, diz ainda o atual jogador do Radomiak Radom, da Polónia.

Em declarações a Bola Branca, o médio destaca que não é a primeira vez que José Tavares é chamado a assumir uma equipa do FC Porto de forma interina.

Na época 2016/17, Luís Castro deixou a equipa B dos dragões à jornada 14 da segunda Liga e Francisco Ramos, na altura titular do campeão em título do segundo escalão, recorda o período de transição até à entrada de António Folha, traçando um paralelismo com o momento atual.

“Na altura ele tinha um modelo claro, simples para toda a gente entender. Consegue passar facilmente a mensagem e consegue simplificar o jogo. Ainda assim, neste momento, mais importante do que a parte tática, do que a parte técnica, é importante a parte mental, é isso que vai fazer toda a diferença. É importante que toda a gente se una: o clube, os treinadores, os jogadores e os próprios adeptos, que têm andado um pouco desconfiados. Neste momento, nada melhor do que unir toda a gente para dar a volta [ao mau momento]”, explica.

José Tavares vai orientar o FC Porto no encontro de quinta-feira, diante do Olympiacos, na Liga Europa, enquanto André Villas-Boas procura um sucessor em definitivo. Luís Castro está no leque de opções e Francisco Ramos acredita que o técnico seria uma “boa escolha”.

“Um dos grandes segredos do mister Luís Castro é a equipa técnica dele. João Brandão, Vitor Severino… Estiveram aliados durante muitos anos e acho que foram grande parte do sucesso. O mister João Brandão está agora na equipa B, José Tavares é interino na equipa A, por isso, se o mister Luís Castro fosse escolhido, acho que faria uma excelente equipa, já que todos se conhecem, todos trabalharam juntos e todos tiveram sucessos juntos. Juntando esses fatores todos, eu acho que seria uma boa escolha”, conclui, nestas declarações à Renascença.