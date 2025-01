Vítor Bruno. Porque correu mal

Mas há mais. “Toda a gente tem de ser viciada em ganhar”, declarou ainda, talvez para mostrar que um certo ‘conceiçãozismo’ corria nas suas veias. Interessante como é necessário dizer-se tanto que se quer ganhar. No fundo, foi todo um processo de intenções e desejos e esperanças e crenças e, como diria Florent-Claude Labrouste, o protagonista do livro "Serotonina" de Houellebecq, o amanhã trataria de cuidar do amanhã.

Prometeu coragem, agradeceu a coragem de André Villas-Boas, que ganhara sem discussão umas eleições históricas contra Pinto da Costa, e prometeu devolver-lhe essa coragem. Falou dos miúdos como “ouro da casa” e não prata da casa, como habitualmente se faz, é que se valoriza muito o que vem de fora, lembrou. Quando faltasse talento, teria de haver “caráter, ambição, capacidade de trabalho e paixão”, nisso seriam “imbatíveis”, garantiu, para “encarnar o espírito do sócio e adepto do FC Porto”.

O sol iluminava as cadeiras do Dragão lá atrás, uma metáfora para a esperança daqueles que ali se iam sentar num futuro próximo. Os sorrisos acompanhavam. Os abraços e as palavras idem. Vítor Bruno foi apresentado como novo treinador do FC Porto no sétimo dia de junho.

Uma vitória na Supertaça, contra o Sporting, e um arranque de campeonato sem golos sofridos, com gente em campo como Iván Jaime, Namaso e Vasco Sousa prometiam outros tempos, algo que era acompanhado pela comunicação e refrescante abertura da instituição. Até Galeno saiu do novo laboratório do Olival como lateral esquerdo, garantindo pujança no corredor e, surpreendentemente, golos. As exibições do clube na Europa eram menos boas.

O jogo dos portistias começou a decair, uma tendência que talvez tenha sido reforçada pela entrada de Samu, um avançado potente e goleador que porventura incentivou a pressa nos colegas para levar-se a bola para a frente.

A época ficou marcada essencialmente por dois momentos importantes: três derrotas em novembro, com Lazio, Benfica e Moreirense (este na Taça), e outras três derrotas em janeiro, com Sporting (semifinal da Taça da Liga), Nacional e Gil Vicente. Entre outros, o problema com Pepê, que segundo o treinador se auto-excluiu da convocatória (comportamento no treino?) e a resposta do internacional brasileiro nas redes sociais (aconteceria antes?), tornou ainda mais problemático o cenário para Vítor Bruno.

E caiu.

“Falharam várias coisas”, começa a enumerar Francisco Sousa, comentador Bola Branca. “Harmonia na equipa, Vítor Bruno não soube casar perfis que falam a mesma língua futebolística”, denuncia, apontando ao raro encaixe entre Fábio Vieira e Rodrigo Mora. “Quando Samu entrou e com um impacto espectacular, acabou por se criar uma espécie de dependência, até na forma de jogar prejudicou o nível da equipa.”

Para Francisco Guimarães, outro comentador residente da Rádio Renascença, o problema estava na origem. “Vítor Bruno não era treinador para o Porto, não tinha perfil, não tinha dimensão, mas eu não esperava que ele saísse nesta fase tão precoce. Cometeu erros grosseiros que podia ter evitado.” Guimarães entende que o momento do FC Porto é delicado, “caótico” até, por todo o contexto da auditoria forense, da crise financeira e da mudança na presidência passadas quatro décadas, mas o problema também esteve dentro de campo e nas decisões.