Mudar de comandante quando o barco já navega é um risco. O FC Porto assumiu-o, largou Vítor Bruno e tem agora urgência em fechar o próximo homem do leme. Em 2006, a duas semanas do arranque da temporada de defesa de título, Co Adriaanse cedeu o lugar a Jesualdo Ferreira, que teve "esperteza".

"Quando passámos no FC Porto, o professor Jesualdo Ferreira teve uma esperteza muito grande: percebeu que tinha pouco tempo até ao primeiro jogo e não mexeu em quase nada. Este é que é o segredo. Têm de perder muito tempo na análise, perceberem o que têm e o que não têm, e menos a querer implementar o seu modelo", explica a Bola Branca Carlos Azenha.

Os dragões conseguiram o tão almejado bicampeonato, mas o sucesso repetiu-se e Jesualdo Ferreira conseguiu ajudar o dragão a voar para o tetra. Carlos Azenha não tem medo do autoelogio e aponta à "competência".