Vítor Bruno despedido do comando técnico do FC Porto

A equipa foi recebida com forte contestação no Estádio do Dragão. "André Villas-Boas amador expulsa o treinador", dizia uma tarja estendida pelos adeptos. Assim foi a chegada da formação azul e branca ao Estádio:

Mais tarde, foi anunciada uma reunião de emergência no Estádio do Dragão, que contou com a presença da equipa técnica e de todos os jogadores da formação azul e branca, incluindo os elementos que não foram convocados para o jogo deste domingo em Barcelos, como Pêpê.

A saída acontece depois da derrota na visita ao Gil Vicente, por 1-3, na 18.ª jornada da Primeira Liga. Já no fim do jogo, foram vistos lenços brancos a pedir a demissão de Vítor Bruno.

Vítor Bruno deixa o comando técnico do Futebol Clube do Porto. A decisão foi anunciada, em comunicado , na página web do clube azul e branco.

A conclusão da reunião foi a demissão de Vítor do comando técnico dos dragões. Não houve declarações à saída do Estádio do Dragão.

Vítor Bruno foi promovido a treinador principal do Futebol Clube do Porto em junho de 2024, como sucessor de Sérgio Conceição, com quem trabalhou nos últimos doze anos. O técnico não resistiu à segunda sequência de três derrotas consecutivas, duas delas para o campeonato e que custaram o primeiro lugar da liga.

O Porto perdeu nesta última jornada com o Gil Vicente, em Barcelos. Foi uma derrota por 1-3, onde Nico González foi expulso no decorrer da partida e onde Samu também levou o castigo máximo já depois do apito final por causa de comportamento indevido.

Nas entrevistas rápidas, depois da partida, em declarações à Sport TV, Vítor Bruno tinha dito que ainda se sentia apto para estar no comando técnico do Porto. "Quando sentir que sou um problema, sou o primeiro a dizê-lo. Neste momento sinto claramente que sou parte da solução", disse Vítor Bruno antes de ser despedido.

Já no dia 12 de janeiro, os dragões foram à Choupana perder por 0-2 com o Nacional da Madeira. Os portistas também falharam o acesso à final da Taça da Liga com uma derrota por 0-1 com o Sporting, em Leiria.

O despedimento surge depois do afastamento precoce da Taça de Portugal e das exibições irregulares no campeonato e na Liga Europa. O Futebol Clube do Porto volta a atuar esta quinta-feira com o Olympiacos, no Estádio do Dragão pelas 17h45.

Ainda não é conhecido o sucessor de Vítor Bruno.

[notícia atualizada às 04h34]