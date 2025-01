Termina a era Vítor Bruno no Dragão, depois da terceira derrota consecutiva, no terreno do Gil Vicente, no domingo à noite, que deixou o FC Porto a quatro pontos da liderança - quando, apenas uma jornada antes, tinha a possibilidade de se isolar no primeiro lugar.

E agora? Quem vai suceder ao ex-adjunto de Sérgio Conceição? A Renascença colecionou algumas possibilidades. Vote em baixo: