Pepê responde a Vítor Bruno. “Diz o cara que me mandou treinar sozinho a semana toda”

O extremo Pepê, do FC Porto, reagiu às declarações do treinador Vítor Pereira que lhe deixou críticas no final da partida de Barcelos.

Numa mensagem deixada no Instagram, o brasileiro deu a sua versão dos acontecimentos.

“Diz o cara que me exclui do treino por fazer gol na mini baliza com força, que me mandou treinar a semana toda sozinho à volta do campo... Sempre fui honesto e sabia que não vinha passando por um momento bom, e que precisava de melhorar, mas NUNCA deixei de ser profissional e desrespeitar alguém ou o clube, como alguns dizem”.

Pepê acrescentou: “E é sujo da parte de alguns falar que eu não estava a ver o jogo, sendo que assisti do começo ao fim com a minha família e meus amigos. Da mesma forma que estou no Dragão e essa mesma conta está a jogar, ou também trouxe ou portátil para cá? É mais fácil julgar do que ir atrás da verdade”.

O jogador está na quarta época no Dragão. Esta temporada soma 25 jogos, cinco golos e quatro assistências.