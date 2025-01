José Tavares assume comando do FC Porto de forma interina

O FC Porto informa, esta segunda-feira, que José Tavares vai orientar a equipa principal, de forma interina, após a saída de Vítor Bruno.

O atual diretor da formação portista vai orientar já o treino desta tarde, no Olival, a partir das 18h00. A sua equipa incluirá Sérgio Ferreira, treinador dos sub-19, e Silvestre Varela, adjunto no mesmo escalão, como assistentes, neste período. Pedro Silva, o atual diretor de performance, desempenhará o cargo de preparador físico. Diogo Almeida, que já ocupava estas funções no plantel principal, orientará os guarda-redes.

José Ferreirinha Tavares, de 44 anos, iniciou a ligação ao FC Porto em 2010/11, como treinador dos sub-15, precisamente quando o atual presidente, André Villas-Boas, levou os dragões à conquista do campeonato, da Taça de Portugal e da Liga Europa. Passou a observador, depois a treinador adjunto da equipa B, e chegou a orientar a formação secundária na época 2016/17, antes de assumir as funções de coordenador da formação. Em 2020/21, pegou na equipa B.

Interrompeu a ligação ao FC Porto em 2022, para assumir funções no Crown Legacy, dos Estados Unidos, mas regressou ao Dragão esta temporada, para voltar a ser coordenador da formação.

O FC Porto arranca, esta segunda-feira, a preparação para a receção ao Olympiacos, a contar para a sétima de oito jornadas da Liga Europa. Partida marcada para quinta-feira, às 17h45, no Estádio do Dragão.