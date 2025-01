Vítor Bruno. “Sinto claramente que sou parte da solução”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, tenta explicar a partida contra o Gil Vicente e mais uma derrota, fala da ausência de Pepê e garante que ainda é solução.

A partida

"Um jogo em que o adversário faz um golo na primeira aproximação. A equipa tem volume, chegada à baliza, mas depois tem pouco critério na definição. Na 2.ª parte entramos fortes, a equipa estava bem, a crescer, e depois aquele segundo golo deita abaixo a equipa. A equipa vai tentando com coração, faz o 2-2 num lance estranho que acaba por ser revertido, e depois sofre o penálti e o jogo aí acaba. Aí acaba por aniquilar tudo o que tínhamos lançado para a segunda parte".

Dinâmicas

"Nesta fase, o que sentimos é que o adversário capitaliza tudo o que vai criando. Nós temos lances com uma definição um bocadinho melhor... É preciso ter gente com caráter. A equipa não se encolheu, foi à luta, mesmo numa fase difícil, tem uma boa reação, reação de equipa grande. E depois novamente num detalhe, um desvio. Estamos a ser demasiado castigados com tudo o que cometemos em termos de erros".

Resultados muito diferentes casa e fora

"Podemos encontrar justificações, ir à procura delas e faz essa análise. A verdade é que nos está a custar. Em Guimarães, em Moreira, nos Açores, conseguimos bons jogos. Mas cada jogo tem uma vida diferente. É perceber o que está a faltar".

Pepê

"O Pepê não está aqui por vontade dele. Quando se autoexclui de participar em jogos... Há uns que querem, outros que não querem tanto. Isto é para quem quer".

Contestação

"Quando sentir que sou um problema, sou o primeiro a dizê-lo. Neste momento sinto claramente que sou parte da solução".