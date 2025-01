Vítor Bruno. “Não hipotecámos nada em relação ao campeonato”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, fez a antevisão da partida contra o Gil Vicente, lembrou a derrota contra o Nacional e colocou os pontos nos iis sobre a situação da equipa.

Gil Vicente

"Vem de uma vitória moralizadora para a Taça de Portugal, nos 8 jogos em casa tem apenas uma derrota, não perde há seis jogos, são traços que mostram o momento do Gil. Estamos a iniciar a segunda volta e temos de atacar o jogo de forma séria frente a um adversário que nos cria dificuldades".

Derrota com o Nacional

"Conseguimos aprender com o que aconteceu. A verdade é que o golo sofrido muito cedo, em vez de gerar revolta, levou a equipa a entrar em ansiedade. Na segunda parte, indo atrás de um resultado desfavorável, criámos lances para fazer golos, mas não conseguimos. Temos de entrar com energia, com intencionalidade, sobretudo com bola. O jogo da Choupana criou mossa, feriu-nos, temos de sentir essa revolta. Olhamos muito para o destino final e esquecemos que tínhamos de percorrer um caminho para chegar lá (ao primeiro lugar)".

Presidente junto da equipa

"Muito do que acontece aqui é invisível para vocês. Senti os jogadores dispostos a dar a volta a este momento. As primeiras 24 horas após o jogo são difíceis, mas depois foi pensar no jogo com o Gil. Só se pode gerar sucesso numa equipa a trabalhar. A presença do presidente... gostamos muito dele, é alguém muito experimentado, em diferentes funções, é uma voz que respeitamos muito. O que passou aos jogadores fica entre eles, não estive presente. É importante não pensar muito na Choupana e concentrarmo-nos no Gil Vicente e na estratégia que o nosso adversário vai apresentar".

Falhar em momentos cruciais

"Podemos fazer uma retrospetiva desde o início da época, tivemos momentos bons, outros nem tanto. Não é caso virgem, tem acontecido noutras equipas, até na Europa. Já falei da maturidade, da juventude do plantel... É preciso olhar para cada caso, cada jogo, a estratégia utilizada... Nós não jogamos sozinhos, queremos sempre ganhar, queríamos estar em primeiro, mas dependemos apenas de nós para lá chegar, ninguém se esqueça disso. Não podemos olhar de forma fatalista para tudo o que aconteceu, houve coisas bem feitas, mas precisamos de consistência e atacar o jogo logo numa fase inicial".

Adeptos

"Na Choupana os adeptos nunca deixaram de apoiar a equipa durante o jogo e isso é que importa. Eles sofrem e nós também. Querem muito ganhar e a forma como se manifestam no final é normal, são as manifestações que têm de ter. Queremos ter adeptos exigentes".

Convocatória e boletim clínico

"Vão estar na convocatória os jogadores que tenho a convicção que vão deixar a pele em campo, que têm vontade servir o FC Porto. O Varela reintegrou os treinos ontem a espaços, hoje deu sinais positivos de forma condicionada e vai estar na convocatória. O Moura também vai estar, poderá ir a jogo numa fase inicial. O Marcano não vai estar porque teve um pequeno revés durante a semana, mas não vai implicar muito tempo".

O Gil Vicente, 11.º classificado, com 19 pontos, recebe este domingo o FC Porto, terceiro com 40, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.