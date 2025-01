FC Porto perdeu mais de 5 milhões de euros com venda de bilhetes pelos Super Dragões e Casas

O FC Porto teve uma perda estimada de 5,1 milhões de euros, em cinco épocas (de 2017/18 a 2023/24), só com a venda de bilhetes pela claque Super Dragões e pelas casas do clube. É o que se lê na auditoria realizada pela direção de André Villas-Boas.

Segundo o documento, há várias irregularidades, incluindo cerca de dois milhões de euros de dívidas relativas a bilhetes vendidos (e entregues) aos Super Dragões, que não foram pagos ao clube.

Há ainda provas do uso indevido de recursos do clube para pagar viagens pessoais a membros e familiares da, então, direção dos Super Dragões para destinos onde não havia jogos do FC Porto. Cuba, Cancun, Maldivas, Brasil, Tanzânia, Ibiza, Sardenha, por exemplo.

A auditoria revela uma perda indevida de 850 mil euros com descontos não autorizados aplicados na venda de bilhetes junto ao Estádio do Dragão pela claque.

Há também dívidas relativas à venda de bilhetes às casas do FC Porto e faltam documentos para justificar as transações.

Após a auditoria, a nova direção dos azuis e brancos reviu os protocolos com os Super Dragões e controlo da venda de bilhetes, com registo obrigatório e pagamento individualizado.