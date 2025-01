Administradores do FC Porto gastaram 3,6 milhões sem justificação

Os administradores da FC Porto SAD gastaram 3,6 milhões de euros em despesas de representação não elegíveis pelo regulamento interno nos últimos 10 anos de gestão de Pinto da Costa. É o que conclui a auditoria forense pedida pela direção de André Villas-Boas que considera que levaram ao pagamento de 400 mil euros em impostos.

Entre as despesas não justificadas estão 1,1 milhões de euros em utilização de veículos por familiares, 700 mil euros em “refeições profissionais sem justificação”, outro tanto em viagens privadas “para destinos não relacionados com a atividade do clube”, 70 mil euros em “outras despesas”, como gastos em joalharias e relojoarias, e 90 mil em material desportivo e informático.

A auditoria descobriu ainda “5120 despesas sem qualquer evidência de registo na plataforma de gestão interna, totalizando 512 mil euros», não tendo sido apresentada documentação.