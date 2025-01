Vítor Bruno tem de sair, e já, defende ex-candidato à presidência do FC Porto

Fim da linha para Vítor Bruno no FC Porto. É o que defende um ex-candidato à presidência dos azuis e brancos.

Em declarações a Bola Branca esta segunda-feira, na ressaca da derrota (2-0) na casa do Nacional, Nuno Lobo sustenta a necessidade de uma mudança técnica na equipa portista.

"Não tenho nada pessoal contra o Vítor Bruno, mas eu também gostava de ser treinador do FC Porto e sei que não tenho competências para isso", reflete. É defensor da mudança, então? "Sou, alguma coisa tem de ser feita e não podemos mandar os jogadores todos embora. A culpa é do treinador e de quem o mantém", atira este conhecido adepto, após a derrota na partida reatada da 17ª jornada da Liga, o que - na sua opinião - "hipotecou parte do campeonato".

Em Bola Branca igualmente, Nuno Lobo conclui, assim, que "a opção por Vítor Bruno (no lugar de Sérgio Conceição) foi um erro", pois "estamos a banalizar as derrotas".

O plantel do FC Porto vira agora atenções para a próxima partida, em Barcelos, antes do embate da Liga Europa com o Olympiacos. Dois desafios capitais, segundo Nuno Lobo, e que caso "corram mal" podem "tornar insustentável" o ambiente no Dragão.