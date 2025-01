Vítor Bruno lamenta "entrada totalmente ao lado" e "primeira parte desastrosa" do FC Porto

Vítor Bruno assume que a entrada e a primeira parte do FC Porto no reatamento do jogo com o Nacional, que os dragões perderam, por 2-0 - falhando o assalto à liderança do campeonato -, ficaram muito aquém.

"Primeira parte desastrosa, entrada totalmente ao lado", lamenta o treinador portista, em declarações à Sport TV, após a partida.

Os dragões não fizeram um único remate na primeira parte, durante a qual Vítor Bruno admite que o Nacional "quis ganhar mais". Era a oportunidade de terminar a primeira volta na liderança isolada da I Liga: "Não soubemos dar a resposta que tínhamos de dar."

"Uma equipa que quer ser campeã tem de ter outros argumentos, tem de abordar o jogo de outra forma, tem de ter outra mentalidade, outro tipo de caráter. Tem de perceber que o jogo não se ganha apenas no talento, mas no compromisso", sublinha, já em conferência de imprensa.

Análise: "Primeira parte desastrosa, entrada totalmente ao lado. Na primeira jogada o Nacional põe-se na frente, faz o segundo golo de bola parada. Depois, Nacional mais contundente, mais forte nos duelos, e nós com muitas dificuldades em chegar à frente e ligar o nosso jogo. Segunda parte diferente, a equipa atirou-se ao jogo. Tivemos três ou quatro lances para fazer golo e reentrar no jogo. Não conseguimos, mas fomos sempre à procura, até ao fim. Tentámos, não com grande lucidez, clareza ou qualidade, criámos lances suficiente para reabrir o marcador. Não conseguimos. O Nacional pelo que fez na primeira parte ganha bem."

Substituições antes do intervalo: "Tínhamos sempre um plano alternativo. Lançámos unidades a partir de fora, também mudámos ao intervalo. O jogo estava a pedir isso e não hesitámos. Volto a dizer, tivemos três ou quatro lances claros, na cara do guarda-redes, para fazer golo. Depois o Nacional fecha-se bem, estaciona na sua área. Eles quiseram muito ganhar e nós na primeira parte não quisemos tanto como eles."

Porto acusou pressão do ataque à liderança? "Podemos especular de forma que quisemos. Não soubemos dar a resposta que tínhamos de dar, uma equipa não estava há tanto tempo em primeiro e podia dar um sinal forte hoje. Não conseguimos, mas estamos a um ponto do primeiro lugar. Vamos a entrar agora na segunda volta, há 17 jogos para jogar e só dependemos de nós para ser campeões. Agora, temos de dar passos em frente na mentalidade, não chega agora estar a chorar. Temos de perceber que o Nacional foi muita forte na primeira parte, na mentalidade que teve, que nós não tivemos. Isso tem de ser traduzido de forma operacional no campo, em duelos, em vontade, em ganhar primeiras bolas, segundas bolas, em atacar de forma contundente a última linha adversária. Fomos demasiado macios perante um Nacional que quis muito ganhar."

Contestação dos adeptos, com lenços brancos: "É normal. Querem muito ganhar, como nós queremos muito a ganhar. Sentem-se frustrados por não termos conseguido chegar ao primeiro lugar. Tiveram apoio fantástico durante o jogo, agora no final temos de aceitar a insatisfação deles."

Alan Varela: "Pelo menos uma semana vai ter de ficar parado."