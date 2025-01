Vítor Bruno: "É preciso perceber no balneário que temos dar mais"

Vítor Bruno assume: a equipa do FC Porto tem de dar mais, depois de ter perdido com o Sporting na meia-final da Taça da Liga, por 1-0.

"É preciso perceber e fazer o exercício, dentro do balneário, de que é preciso sermos mais acutilantes e dar um bocadinho mais do que estamos a dar", lamenta o técnico portista, em declarações à Sport TV.

Mensagem de Vítor Bruno para o balneário, porque, apesar de ter controlado as operações na primeira parte, e do "forcing" final para empatar, o Porto teve muitas dificuldades para criar oportunidades de golo e fez o primeiro remate ao alvo apenas aos 91 minutos: "Para haver golos é preciso enquadrar remates com a baliza. Não enquadrámos."

Eliminado da Taça da Liga, o Porto foca-se no campeonato, que não vence há dois anos. O Sporting avança para a final da prova, em que fica à espera de Braga ou Benfica, que se defrontam na quarta-feira.

Análise: "Primeira parte boa da equipa, primeiros 25, 30 minutos a controlar, a dominar, a ser ousado na forma como crescia para a pressão, a ter dois ou três lances para poder finalizar com outro critério, mas para haver golos é preciso enquadrar remates com a baliza. Não enquadrámos. Tivemos um lance do Nico, o do Mora, para poder fazer golo, não fizemos. No fim da primeira parte, o Sporting acerca-se da nossa baliza sem grande perigo e nivela um pouco o jogo. O golo é muito cedo e a segunda parte fica condicionada por isso. Nós tentando injetar com munições a partir do banco, crescemos um pouco nos últimos 25 minutos, começámos a flanquear mais o jogo, também com dois avançados na frente, mas não criámos nenhum lance de claro perigo, a verdade é essa. O Sporting teve algum conforto a controlar no último terço. É preciso perceber e fazer o exercício, dentro do balneário, de que temos de ser mais acutilantes e dar um bocadinho mais do que estamos a dar."

Golo do Sporting quando Vítor Bruno preparava substituições: "A intenção estava lá porque sentimos que a equipa estava muito encolhida atrás, mas coincidiu com o golo sofrido. Mantivemos o que tínhamos previsto. Tentámos canalizar jogo exterior, percebemos que o espaço estava mais por fora do que por dentro. Fomos tentando, é verdade que a equipa cresceu ofensivamente, instalou-se no meio-campo adversário. Ficou sujeita a um ou outro contra-ataque, porque o Sporting tem um adversário super poderoso a atacar a profundidade, mas mesmo assim controlámos bem e o Sporting não tem nenhum lance claro de golo, à exceção do golo. Jogo dividido, no total, e resolvido em detalhe."

Porto melhor neste clássico do que nos dois anteriores: "É preciso percebermos, no balneário, que temos de dar passos em frente. Em competições a eliminar é preciso olhar com outro rigor, com outros olhos. Temos de dar passos em frente na nossa mentalidade competitiva, estes jogos resolvem-se em detalhes. O Sporting resolveu num momento precoce da segunda parte e depois conseguiu lidar muito bem com a vantagem no marcador. A nós não serve de conforto termos feito uma exibição melhor que as anteriores no campeonato com Benfica e Sporting. Agora, é olhar para a frente e canalizar o pensamento para o Nacional. Foco no campeonato, é o objetivo principal."

Perder as duas taças faz mossa: "Nos adeptos, na equipa, nos sócios, toda a gente que sente o clube. É um clube ganhador, que nasceu para ganhar. Temos de ir atrás do campeonato."

O que faltou (em conferência de imprensa): "Não fomos competentes o suficiente para fazer golo e criar situações de perigo em maior número. É um exercício que temos de fazer dentro do nosso balneário, perceber como podemos ferir este tipo de adversários. Em jogos em que o nível acaba por ser muito igualado, temos de ter outros argumentos para chegar à baliza de outras formas. Não só por fora, mas também por dentro. E tentar ser mais acutilantes e intencionais no momento de ferir o adversário. Não fomos, o Sporting ganhou. Ganhou em detalhes, não foi superior ao Porto. O jogo foi muito dividido. Agora, o jogo acabou, fechou, competição arrumada. Olhar agora para o campeonato. Queremos muito ganhar, estamos há dois anos sem o fazer. Estamos há dois anos sem ser campeões."