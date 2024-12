Nacional-FC Porto na Madeira em risco. Previsto nevoeiro na Choupana

O jogo do FC Porto no terreno do Nacional da Madeira, marcado para sexta-feira, às 18h00, está em risco de não se poder realizar. O futebol português pode começar 2025 com um problema antigo.

“A previsão não é a melhor, aponta para que a base das nuvens esteja mais ou menos à cota do estádio do Nacional, portanto, mais ou menos a 600 metros. As condições não são as mais favoráveis porque o vento que está previsto é fraco ou moderado, mas do rumo mais crítico que é de sudoeste e, portanto, é frequente formar-se nevoeiro”, explica, em declarações a Bola Branca, o meteorologista Vítor Prior.

Apesar de faltarem mais de 72 horas para o jogo, é improvável que a previsão venha a melhorar. De acordo com o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, há “uma superfície frontal que se deverá aproximar” e, portanto, a situação “é capaz de se manter”.

O nevoeiro na Choupana não é algo novo. Já esta época, o Nacional-Benfica foi interrompido aos nove minutos de jogo e, posteriormente, adiado. Entretanto, foi retomado e concluído, no passado dia 19 de dezembro, com uma vitória, por 2-0 para os encarnados.

Para a receção do Nacional ao FC Porto, a Liga Portugal agendou o encontro para as 18h00, apesar de os especialistas indicarem que o horário mais favorável seria mais cedo, quando há menor probabilidade de formação de nevoeiro. Esta sexta-feira não é diferente.

“Provavelmente, mais cedo seria mais adequado. Neste momento, para o período depois das seis da tarde [18h00] a previsão não é mais a favorável”, conclui Vitor Prior, nestas declarações à Renascença.