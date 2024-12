Vítor Bruno e o golo de Mora. “É daqueles que faz muita gente vir aos estádios”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, elogiou a exibição dos seus jogadores, deixando nota especial para o jovem Rodrigo Mora.

A partida

"A fase inicial trepou para níveis de intensidade muito alto, nessa fase tivemos dificuldades para abrir caminhos, mas a partir do momento em que marcámos o primeiro golo, o adversário começou a destapar-se mais um pouco. Para além dos quatro golos que marcámos, tivemos mais uma boa quantidade de ocasiões para marcar golos. Grande compromisso dos jogadores".



Golo de Rodrigo Mora

"É daqueles golos que faz muita gente vir aos estádios. É um menino que tem olhado para o jogo com um cariz de maturidade elevado e não é só pelo talento. É pela forma como trabalha, como faz aquilo que lhe tem sido pedido e na forma como tem produzido aprendizagem não só com bola, mas também no momento defensivo."

Ausência de Fábio Vieira

"Tenho de tomar decisões, olhar para aquilo que é o rendimento dos jogadores e a forma como eles olham para o dia a dia. O Fábio tem muito talento, só que o talento tem de estar alicerçado numa série de pressupostos e quando um ou outro acaba por ruir, acaba por se tornar mais difícil. Tenho um plantel extenso que me oferece garantias e mesmo que não oferecesse, eu não posso abdicar de certos compromissos que são meus. Mensagem para o jogador? Não, não. Eu não preciso de mandar mensagem nenhuma. O Fábio conhece-me bem. Contamos com ele. Para a semana estará novamente disponível para ir a jogo. Depois, será uma questão de decisões."

Dérbi Sporting - Benfica

"Não vou torcer por algum resultado em específico, atento sim e vê-lo sim."



Injustiçado no início da época?

"A exigência do clube é esta, e eu conheço-a bem. Eu conheço a exigência dos adeptos e gosto que ela seja assim. Sei que a eliminação na Taça deixou os adeptos frustrados e eu percebo, a mim também me deixou."



Desejos para 2025

"Ter saúde"

O FC Porto goleou o Boavista, por 4-0, e está, à condição, na liderança do campeonato.