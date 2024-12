Moura é baixa no FC Porto e está em dúvida para o dérbi

Francisco Moura, lateral do FC Porto, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e está em dúvida para o dérbi contra o Boavista no próximo sábado.

O defesa de 25 anos ficou fora das opções de Vítor Bruno nos últimos três jogos consecutivos, tendo recuado Galeno no terreno para a posição de lateral.

Ainda não é conhecido o tempo de paragem do defesa que chegou ao Porto este verão, por cinco milhões de euros, vindo do Famalicão, e soma cinco assistências em 18 jogos disputados.

Para além de Moura, Vítor Bruno ainda não pode contar com Iván Marcano (treino integrado condicionado), João Mário (tratamento) e Marko Grujic (tratamento).

O Porto-Boavista, dérbi da cidade, disputa-se no próximo sábado, às 20h30, já com lotação esgotada anunciada. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.