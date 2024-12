Vítor Bruno. "Não há campeões de ano civil"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, considera justo o triunfo diante do Moreirense (3-0) e deixa elogios a Rodrigo Mora, fundamental na vitória com um golo e uma assistência, na estreia a titular.

A partida

"No geral, jogo bem conseguido da equipa. É verdade que, em muitos momentos na primeira parte, os posicionamentos estavam lá, mas faltou-nos identificar as vantagens, não estávamos a conseguir alimentar os alvos que tínhamos identificados. Fazemos o golo, temos mais uma aproximação com perigo, e depois na segunda parte continuámos à procura do golo. Jogo dividido até ao 2-0, mas depois a equipa controlou o jogo todo com bola, mesmo sem bola não me recordo de ocasiões claras do Moreirense. Num campo extremamente difícil e os números provam-no. Muito contente pelos jogadores, muito mérito para eles. Essa fome foi muito visível no momento sem bola, em que a equipa foi muito agressiva".

Rodrigo Mora

"É verdade que foi a estreia a titular na equipa principal. A maior vitória do treinador é sentir o crescimento dos jogadores e perceber que eles começam a corresponder à exigência alta, que muitas vezes nas etapas formativas não há. Passa-se muito tempo com bola, sem bola nem tanto. Aqui há outras competências que precisam de ser adquiridas, e é bom ver que tem argumentos para desenvolver um tipo de futebol que muita gente elogia e que eu adoro. Agora tem de estar preparado porque é tudo mais rápido. As decisões têm de ser tomadas com pressão".

Pressão alta do FC Porto

"Foram riscos calculados. Não fugimos muito ao nosso padrão com bola. Na bola parada, até acho que tem sido um hábito recente ter homens na cabeça da área para sair uma hipotética saída do adversário. A equipa foi audaz, ambiciosa e vinha magoada, o resultado recente aqui tinha deixado marca. Foi importante conquistar mais três pontos".



Dormir na liderança

"Nesta fase, interessa-nos pouco. Não há campeões de ano civil, campeões de inverno. Há campeões no final da época. O que queremos é levar uma taça real para o museu. Se passamos o ano em 1.º, 2.º ou 3.º. Neste momento estamos na frente, mas os adversários ainda não jogaram".