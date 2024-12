Vítor Bruno: "Este tipo de jogos vale campeonatos"

Vítor Bruno considera que são vitórias como a que o FC Porto alcançou sobre o Estrela da Amadora, por 2-0, esta segunda-feira, que decidem campeonatos, mais até do que os confrontos entre os candidatos.

Em declarações à Sport TV, após o triunfo da jornada 14, e confrontado com o perigo de perder pontos, com um Sporting-Benfica à porta, Vítor Bruno desvaloriza o impacto do dérbi: "Isso não nos preocupa."

"Este tipo de jogos vale campeonatos. No final, muitas vezes, nos jogos com equipas não grandes decide-se muita coisa, numa possível perda de pontos que possa haver. Interessa-nos olhar para nós", vinca.

O FC Porto voltou ao segundo lugar, com 34 pontos, mais dois que o Benfica, que tem menos um jogo, e a dois do líder Sporting.

Análise ao jogo: "Jogo dominado, controlado. Fazemos o jogo na primeira parte, temos dois ou três momentos em que podemos decidir melhor. Continuámos à procura do segundo golo na segunda parte, o Bruno Brígido teve duas, três defesas de altíssimo nível. Acabámos por fazer um golo na parte final. Vitória completamente justa, que não oferece discussão."

Mais um jogo sem sofrer golos: "É uma boa notícia, também numa segunda-feira mais uma vez com mais de 30 mil pessoas aqui. Na quinta-feira também foi dessa forma. Os adeptos têm ajudado muito a equipa nesta fase. O adversário não tem nenhum remate enquadrado com a baliza e além de um remate que passa por cima não me recorde de nenhum lance de perigo. É sempre bom manter a baliza a zero, solidez defensiva, ganhar consistência, criar hábitos de não sofrer golos. É sempre importante para se poder ganhar."



Suplência de Alan Varela: "É uma questão de opção. O Varela veio de uma sequência de jogos muito larga desde o momento em que veio da Argentina para cá, sem pausa, sem descanso. Pode também estar a repercutir-se um bocadinho no rendimento. Mas o Varela oferece sempre garantias, pode não começar de início mas é alguém que, para nós, é um titular."



FC Porto de pisca à esquerda na primeira parte: "Acaba por ser a tendência tendo em conta o perfil dos jogadores, quem está à direita e quem está à esquerda. Tendo o Fábio [Vieira] à direita, natural e tendencialmente ele vai colocar-se em espaços interiores, porque é onde ele forte, a procurar também o pé forte dele. O Galeno dá muita saída por fora e consegue injetar velocidade, é normal que a equipa se sinta confortável a sair pela esquerda, tendo ali Pepê, Danny [Namaso], Galeno, três homens que se associam bem. Do outro lado estava mais despido, mas na segunda parte a equipa conseguiu dividir melhor entre sair pela esquerda e pela direita e acabámos por tirar um bocadinho o melhor, dentro da sua missão e do espaço que ocupa."



