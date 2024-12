Vítor Bruno. “Entrar para ganhar ou ganhar”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, pede um dragão mandão contra o Estrela Amadora para “ganhar ou ganhar”. A arbitragem e a possível saída de Wendell também foram tema.

Que espera do Estrela da Amadora?

"Precisamos de estar atentos, vêm de uma vitória moralizadora e também pelo que fizeram em vários momentos do jogo, com lances claros para se colocarem na luta pelo resultado em outros jogos. Se não ganhou fora ainda, é um alimento motivacional, certamente. Temos de entrar para ganhar ou ganhar, impor o que é nosso, muito mandões, porque vimos de um resultado que não nos favorece em nada no campeonato. Temos de continuar o nosso trabalho".

Transições ofensivas do FC Porto

"Esse momento do jogo é demasiado importante para ser ignorado. Temos de tentar capitalizar ao máximo para chegar à baliza com perigo. A nossa primeira grande intenção é chegar à baliza de forma muito rápida, de forma vertiginosa; não podendo, temos de trabalhar em momentos de transição. Temos gente muito vertical, rápida, que cresce com grande velocidade, e é um momento que temos de aproveitar".

Jornada chave é fator de pressão?

"Fator de pressão é sempre, mas no campeonato inteiro, ainda para mais estando na Liga Europa, há sempre pressão. É o que é, não podemos controlar isso. O que controlamos são as nossas ideias, os nossos conceitos, e mesmo assim pode aparecer algo estranho. Se é pressão mais ou menos. Temos é de olhar para dentro".

Arbitragens têm influência na classificação?

"Pode haver esse sentimento não só meu mas de muita gente que vive o futebol. Há pessoas que têm critérios diferentes perante lances que têm alguma similitude. Não podemos dizer muita coisa, sabemos o que nos espera se dissermos tudo o que nos vai no coração, mas o preço mais alto por ser incongruente sofre quem é vítima dessa incongruência. Há lances recentes que não caem bem a ninguém e há muita gente que fica mal na fotografia".

Wendell de saída para o São Paulo?

"Podia ser politicamente correto, dizer que é tema da direção, mas respeito o jogador. É verdade que há alguma celeuma em volta da situação dele. Talvez tenha vontade de ir para outro espaço diferente, o mês de janeiro é sempre muito agitado e vamos ter de ser criteriosos na forma como vamos gerir esse espaço de mercado. O Wendell tem sido muito profissional, mas tenho gente que me dá totais garantia, há muitas opções para aquele espaço, tem sido uma questão de opção. O que quero é que os grandes reforços sejam os que vêm de dentro, quem entra fá-lo com grande compromisso, o que quero é ter toda a gente disponível para poder jogar. Reconheço que tenho um plantel demasiado extenso e isso leva a alguma insatisfação"

Declarações do Eustáquio

"Sinceramente, não consigo entender onde possam querer pegar em algo diferente do que disse. Ele disse que podíamos ter feito mais golos, aproveitar mais as situações que criámos. E eu entronquei nesse aspeto, não há grande coisa a contestar. Causou incómodo, mas não nos colegas, mas no Eustáquio. No outro dia de manhã veio ter comigo porque quiseram fazer daquilo um problema. Claro que me agrada este sentimento de exigência dos jogadores, porque é a essência FC Porto. De resto, as frases colocam muito uma com a outra, as minhas e as do Eustáquio".

Apoio a Otávio

"Ele enalteceu duas pessoas, dra Vera e dr. André, que têm feito um trabalho muito meritório com ele. Muitas vezes a maior força do ser humano é aceitar a sua imperfeição, é uma área que me cativa, área da psicologia, sei que tem uma influência muito grande no rendimento das pessoas. Os meus filhos com 8 e 10 anos recorrem a esse tipo de serviço. Também têm um pai que tem pancada. Mas é preciso gente que saiba lidar com estes problemas e ele percebeu que precisava de lago mais. Fê-lo e fê-lo bem. O clube está muito bem munido nesse aspeto e só faz bem as pessoas recorrerem a quem está ali."

A partida contra o Estrela Amadora está marcada para as 20h15 desta segunda-feira.