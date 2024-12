Vítor Bruno. "Podíamos ter feito cinco ou seis golos"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, diz que os dragões mereciam uma vitória mais dilatada.

A partida

"Quando falei no relvado, disse que era importante atacar o jogo desde início, perceber o que representava nesta fase. Tínhamos de desatar um nó que criámos. Entrámos fortes, dominantes, controladores, a gerir bem os espaços, criar vários lances para golo. Marcamos. Depois o adversário também podia ter chegado ao empate. Tirando isso, o adversário foi inofensivo. Muito mérito dos jogadores, que perceberam o que tinham de fazer. Na segunda parte entrámos muito autoritários, podíamos ter feito cinco ou seis golos. Foi uma vitória que peca por escassa",

Alterações?

"Quando levamos um 11 para jogo, tem a ver com o rendimento diário e com o lado estratégico. Percebemos que começar com o Galeno naquele espaço podia ferir o adversário, o Moura tem dado uma grande resposta. Mas percebemos que o jogo precisava de coisas diferentes. E depois ter alguém por fora, que obrigava a equipa adversária a dançar à largura. Temos de ter gente que saiba ocupar essas zonas. Depois, injetámos gente para conseguir manter o perfil no momento com bola e os jogadores interpretaram tudo isso bem. Num jogo onde, perante um adversário que tem feito uma trajetória bonita, conseguimos desarmá-lo".



Momentos de distração

"Tem a ver com o momento que o adversário explora. Estamos a falar de um plantel que tem 22 de 28 jogadores acima de 1,80m. Isso não é por acaso. É um perfil que procuram. Trabalhámos a bola parada. A equipa esteve praticamente exímia, e depois há um lance anulado porque está fora de jogo".



O que significa esta vitória?

"Significa isso, três pontos. Temos oito, estamos a três do apuramento direto, e representa amanhã chegar ao Olival e olhar para o E. Amadora".



É para replicar no resto da época?

"Replicar não. Há espaço para melhorar, queremos estar sempre à beira da perfeição".