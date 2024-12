Domingos quer ver “mais e melhor” do FC Porto frente ao Midtjylland

Domingos Paciência, antigo avançado do FC Porto, espera ver “mais e melhor” por parte dos dragões no encontro desta quinta-feira frente ao Midtjylland, na Liga Europa.

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o FC Porto chega pressionado ao encontro com os dinamarqueses, em particular o treinador Vítor Bruno.

“É natural que, quando não há resultados, o treinador esteja mais pressionado, mesmo pelos próprios adeptos", diz Domingos, em entrevista a Bola Branca. "Isso acontece em qualquer clube, com qualquer treinador. Agora, o que eu acho é que o FC Porto terá de fazer mais e melhor, em função daquilo que tem sido o seu passado. Tem sido uma competição ingrata, na qual tem feito bons jogos e, em momentos do jogo, até tem superior, mas depois, na parte final, tem tido a infelicidade de sofrer golos."

A pressão sobre o treinador e a equipa tornou-se ainda mais evidente após o empate em Moreira de Cónegos, onde os adeptos fizeram sentir a contestação. Domingos Paciência alinha com o presidente portista no pedido de união, até porque reações exacerbadas não são benéficas para a equipa.

“[Contestação dos adeptos] não ajuda e os jogadores também sentem isso, toda a estrutura sente. Se há coisa que o André [Villas-Boas] pediu, foi união neste momento de transição, num momento de mudança de treinador, de estrutura, e, portanto, essa união tem de existir. É evidente que há sempre alguns adeptos para quem os resultados falam mais alto, mas sabíamos perfeitamente que o FC Porto iria ter sempre algumas dificuldades”, explica.

Pelo momento da equipa e pela classificação na Liga Europa, onde o FC Porto ocupa a 23ª posição, o penúltimo lugar de apuramento para o play-off, Domingos classifica o encontro com o Midtjylland como “decisivo”.

“Pode ser um jogo decisivo, em função dos pontos que o FC Porto tem. Para manter, pelo menos, um lugar de acesso ao play-off, seria importante uma vitória hoje. Sabemos que tem pela frente uma equipa que tem mais dois pontos do que o Porto e que não quererá perder aqui o jogo, de forma a também continuar dentro do play-off. Será um jogo difícil e um jogo equilibrado”, conclui, nestas declarações à Renascença.

O FC Porto recebe o Midtjylland esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 20h00. O encontro, da jornada 6 da Liga Europa, tem relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.