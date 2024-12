AF de Évora solidária com Luís Godinho: "É uma pessoa íntegra e que sempre defendeu a verdade desportiva"

A Associação de Futebol de Évora sai em defesa de Luís Godinho, alvo de queixa do FC Porto junto do conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, por alegada dualidade de critérios no jogo do passado sábado em Famalicão.

Para António Pereira, presidente da AF Évora, o FC Porto está apenas a tentar justificar-se do que não conseguiu fazer em campo. O dirigente sai em defesa do juiz alentejano: “O árbitro Luís Godinho é uma pessoa íntegra e que sempre defendeu a verdade desportiva. Quando os clubes não ganham os jogos, normalmente o culpado é o árbitro. Portanto, o que eu acho é que é o FC Porto a tentar encontrar forma de se defender daquilo que não foi capaz de resolver em campo".

E continua: "Acho que o árbitro tomou a decisão correta, de acordo com o que o videoárbitro lhe indicou, conforme as leis. Depois vêm pessoas qua acham que não é assim. Infelizmente, isso acontece todos os dias nos nossos campos de futebol”, refere António Pereira, antes de enfatizar que Luís Godinho agiu em consciência e conforme as leis do jogo.

“Ele agiu de consciência tranquila. Foi em defesa da arbitragem que fez a atuação que fez e não o podem levar a mal porque apenas aplicou a lei.", garante.

Na mesma entrevista a Bola Branca, António Pereira revela que Luís Godinho colabora regularmente com a Associação de Futebol de Évora para a formação dos árbitros que atuam no campeonato distrital. O dirigente sublinha a solidariedade da associação a que preside para com o juiz alentejano e confia que este não se deixará abater por este episódio.

“O Luís Godinho trabalha todos os dias para o bem da arbitragem. Apesar de ser um árbitro internacional, trabalha todos os dias com o Conselho de Arbitragem da AF Évora, em prol da melhoria dos árbitros do nosso campeonato distrital", revela.

"Ele faz os possíveis e impossíveis, para que haja mais árbitros e melhores árbitros e não se pode deixar abater por insinuações que não são corretas relativamente à sua pessoa. Da parte da nossa associação terá sempre, mas sempre, o apoio para que não se deixe abater por inverdades que aparecem em declarações de algumas pessoas", conclui.