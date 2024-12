FC Porto critica “insultos, ameaças e tentativas de agressão” após jogo em Famalicão

O FC Porto promete colaborar com as autoridades policiais para a identificação dos responsáveis por “comportamentos inadequados e injuriosos” no final do jogo contra o Famalicão.

Os dragões “repudiam insultos, ameaças, comportamentos violentos e tentativas de agressão protagonizados, ao longo do dia, por alguns indivíduos desordeiros”, que, acrescentam os azuis e brancos, tiveram como alvo “jogadores, equipa técnica e jornalistas do Porto Canal”.

A direção de André Villas-Boas promete tomar “medidas” depois de apuradas responsabilidades.

Segundo o FC Porto, estes comportamentos "não são toleráveis", "são atentatórios do bom-nome e da honra do clube" e colocam em risco a integridade física dos seus profissionais, incluindo a dos colaboradores do Porto Canal, que atentam também contra a liberdade de informação.

De recordar que o FC Porto empatou 1-1 em Famalicão.