Vítor Bruno. “Há vitórias que em determinados campos valem apenas um ponto”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, estava agastado no final da partida de Famalicão (1-1). Deixou criticas à arbitragem e respondeu às críticas, defendendo os seus jogadores.

A partida

"Uma equipa controladora, dominadora, a identificar espaços, a aproximar-se da baliza adversária com perigo. Acaba por sofrer o golo num lance inofensivo. Continua à procura do golo. Faz o empate e faz o golo da vitória. Infelizmente foi uma vitória que vale apenas um ponto"



O golo anulado e o penálti

"São decisões que são tomadas. O que mais me incomoda é ver critérios diferentes em jogos diferentes. É não haver uma uniformidade que devia orientar toda a gente. É premiar o antijogo. Não valorizamos o futebol. A equipa adversária vai perdendo tempo, foi desde início, foi demasiado evidente. No final temos pouca coragem em repor o que deve ser reposto"



Deu a cara no final da partida com contestação

"Os jogadores não mereciam ouvir o que estavam a ouvir. Sei que muita coisa é dirigida para mim, mas também lhe digo que foi a primeira vez e última, neste contexto, com a equipa a dar tudo, a ser muito séria, honesta, muito profissional, uma atitude competitiva brutal. Foi a primeira e última vez que faço isto porque os jogadores não merecem sofrer aquilo que sofreram aqui no final"



"Os jogadores fizeram tudo para ganhar, e ganharam. Infelizmente há vitórias que em determinados campos valem apenas um ponto"

Ausência de resultados

"É o peso de um treinador que vai à luta, não se encolhe, que está com os jogadores até à morte. O FC Porto depende apenas de si para ser campeão. Atacar o jogo de quinta-feira e estamos aqui para a luta até ao fim"

O FC Porto empatou 1-1 em Famalicão.