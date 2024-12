Villas-Boas e os milhões do Mundial de Clubes. “Bem abaixo das expectativas iniciais, mas sempre importante”

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, diz que o Mundial de Clubes pode não dar os milhões de que chegou a falar (na ordem dos 50 milhões por participante).

“A Associação Europeia de Clubes continua em discussão com a FIFA para uma melhor atribuição relativamente à distribuição do valor pelos clubes europeus, portanto estima-se entre 16 e 20 milhões de participação e depois evidentemente com um acrescento relacionado com a performance que o clube vai conseguindo. Bem abaixo das expectativas iniciais, mas sempre importante para o FC Porto, particularmente por falhar a Liga dos Campeões deste ano”, disse.

O líder dos dragões acrescentou: “É um valor de todas as formas importante, mas também lhe digo de coração que temos muito gosto em estar nesta competição”.

Villas-Boas lembra que o FC Porto venceu duas vezes “outra competição, a Taça Intercontinental”.

“Queremos honrar os pergaminhos do clube nesta competição”, termina.

O FC Porto está no Grupo A com o Inter Miami, de Messi, o Al Ahly e o Palmeiras, de Abel Ferreira.

A prova, em estreia neste formato, com 32 clubes, vai decorrer nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho.