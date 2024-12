Pepe pede "tranquilidade" para os jogadores. "O FC Porto vai voltar a vencer"

Pepe foi agraciado com o prémio de carreira na Gala dos Dragões de Ouro, esta terça-feira, e após a cerimónia pediu "tranquilidade" e "estabilidade" para os jogadores, para que o FC Porto volte a ganhar títulos.

Em declarações ao Porto Canal, no final da gala, o ex-capitão portista salientou que um título no Dragão representa "entrar para a história, porque representa muito, não só na região mas no mundo todo".

"É dar tranquilidade e estabilidade aos nossos jogadores, para poderem desempenhar o seu trabalho. Eu tenho a certeza que o FC Porto vai voltar em grande e vai voltar a vencer", afiançou, fazendo votos para "que as novas gerações possam dar continuidade a esse legado, para poder manter sempre o nome do FC Porto o mais alto possível".

Mais atrás, durante a gala, quando subiu ao palco do Pavilhão Rosa Mota, o ex-central deu, primeiro, um abraço a Villas-Boas. Depois, agradeceu a distinção e recordou um episódio dos seus primeiros dias no clube.

"Lembro-me quando cheguei, no escritório das Antas, o presidente Pinto da Costa abriu as cortinas e apontou para o Estádio do Dragão e disse que ali ia ser a minha casa. Longe eu de imaginar que assim ia ser", recordou, aproveitando para agradecer a Villas-Boas e ao clube "pela homenagem que fez a Pinto da Costa".

"Demonstra que todos nós somos portistas e servimos o Porto, onde quer que estejamos vamos sempre levar a bandeira do nosso clube", salientou.

Pepe agradeceu, ainda, aos trabalhadores e adeptos que o acolheram "sempre bem, tanto no clube como na cidade", desde 2004, quando começou a sua primeira passagem pelo Dragão.

"Fizeram-me sentir ser um mais a levar a bandeira do FC Porto por esse mundo fora. E assim vai ser, eu sou portista e viva o FC Porto", clamou, perante a ovação da plateia, incluindo do atual treinador portista, Vítor Bruno, que se levantou para aplaudir de pé.

[Notícia atualizada às 00h48 do dia 4 de dezembro de 2024 - mais declarações de Pepe após a gala]