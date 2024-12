Galeno é o atleta do ano do FC Porto. "Vamos ser muito felizes no final da época"

Wanderson Galeno e Diogo Costa foram distinguidos, esta terça-feira, com os Dragões de Ouro para atleta e futebolista do ano, respetivamente, do FC Porto.

No discurso de aceitação do galardão para melhor atleta, Galeno mostrou-se grato por vencer um prémio "que é tão importante" para o clube.

"Estou aqui para dar sempre o meu melhor pelo fc porto e é uma honra receber mais uma vez este prémio", afirmou, antes de também agradecer aos companheiros: "É com eles que aprendo a cada dia."

"Desde que cheguei, com os meus 18 anos, à equipa B, aprendi o que é amar um clube. Desde lá até aqui, fui sempre bem acolhido, trataram-me sempre bem. É uma honra receber este prémio", declarou.

Mais tarde, em declarações ao Porto Canal, expressou a ambição de "dar continuidade" ao que fiz na temporada passada e deixou uma garantia: "Tenho a certeza de que vamos ser muito felizes no final da época e, na próxima época, espero estar aqui de volta."