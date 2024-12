Villas-Boas visitou Pinto da Costa no hospital e lançou-lhe "um desafio"

André Villas-Boas revelou, esta terça-feira, que visitou Jorge Nuno Pinto da Costa, seu antecessor na presidência do FC Porto, e que lhe lançou "um desafio", embora sem esclarecer qual foi.

No discurso de abertura da gala dos Dragões de Ouro, o atual presidente portista faz questão de mandar uma mensagem a Pinto da Costa, que se encontra internado, no Hospital CUF, no Porto, depois de uma cirurgia ao fémur: "Na sua perseverança temos um exemplo de vida."

"A nossa relação não foi enciclopédia. Foi muito mais do que isso. Foi emoção transmitida pelo olhar, pela confiança, pelo gesto e pela gratidão. Assim foi em 2011 e assim foi ontem [segunda-feira], quando o visitei e falámos sobre o FC Porto", salienta.

Nessa visita, conta, Villas-Boas voltou a sentir a "alegria contagiante do que significa o FC Porto" para ambos e lançou um repto a Pinto da Costa.



"Na certeza de que a sua obra deve ser dignificada, lancei-lhe um desafio que espero sinceramente que ele aceite e os portistas também. Como sei que nos está a ver neste momento, quero mandar-lhe um grande abraço, desejar-lhe uma pronta e rápida preparação e dizer-lhe que a sua energia e paixão pela vida são também um exemplo para nós. A Jorge Nuno Pinto da Costa, os nossos votos de uma rápida recuperação", remata.

O "treinador de eleição" Conceição e o capitão Pepe

Villas-Boas também recorda a temporada passada, de que o FC Porto se despediu "com a Taça de Portugal na mão, agarrada, simbolicamente e para a eternidade, por dois presidentes e um treinador de eleição, como Sérgio Conceição". Uma equipa "liderada por um capitão com um foco inimaginável, como Pepe", que, entre os convidados presentes na gala, aplaude o discurso do novo presidente portista.

Para Villas-Boas, a época desportiva de 2023/24 foi de "muitas sensações", com "momentos inesquecíveis" no Estádio do Dragão.

"Entre os quais um remate perfeitamente enrolado do Galeno, que nos deu a vitória contra o Arsenal, e a já habitual 'manita' contra o suspeito do costume", atira, numa provocação ao maior rival, o Benfica.

O líder portista destaca, os "muitos desafios, internos e externos", que o FC Porto tem pela frente: "Todos somos necessários."

"O mundo do desporto está a mudar, o nível de exigência da indústria aumenta a cada passo e os modelos de negócio estão cada vez mais ameaçados. É por isso que temos a obrigação diária de manter o FC Porto sempre na linha de frente, sagaz na antecipação e eficiente nas respostas. É necessário ter uma visão estratégica, orientada para a sustentabilidade do clube, sem perder o foco das vitórias", vinca.

"Apoio dos adeptos jamais se deve tornar fraqueza"

André Villas-Boas também dedica "uma palavra especial" aos adeptos, "o coração e a alma" e "os guardiões de valores" do FC Porto.

"É graças a vocês, e com o vosso apoio, que continuamos a erguer troféus e a superar limites. O vosso apoio incondicional ao clube é a nossa maior força e jamais se deve tornar uma fraqueza", sublinha.

Declarações que surgem um dia depois de os adeptos terem assobiado a equipa de futebol masculino no Dragão, durante a vitória, por 2-0, sobre o Casa Pia. Algo que gerou um comentário de Vítor Bruno.

"Eu nunca serei um problema. Se [Villas-Boas] tiver de me dizer [para se ir embora], diz-me e eu vou à minha vida, sem problema. Agora, enquanto eu estiver aqui, vai ser da forma que nós queremos, como trabalhamos, nas nossas ideias e no que estamos a construir. Não vai ser sempre perfeito, porque é uma ideia nova, que envolve alguns momentos de risco, mas a equipa nunca se escondeu e isso deixa-me muito feliz. Sobretudo por eles, porque eles têm levado ao limite todas as convicções com que trabalhamos diariamente e isso é o nosso maior pilar para o sucesso", frisou o treinador, em declarações à Sport TV, no final da partida.

A gala dos Dragões de Ouro do FC Porto premeia várias figuras da vida do clube, entre atletas, treinadores, funcionários, dirigentes, parceiros financeiros e adeptos. Cerimónia que se realiza esta terça-feira.