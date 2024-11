Vítor Bruno. "Bom bom é ganhar”

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, analisa a partida dos dragões contra o Anderlecht para a Liga Europa.

Novo golo sofrido perto do fim que impede vitória

"Estamos numa fase em que o jogo está a ser muito cruel connosco. Tudo o que é mini ocasião acaba por penalizar-nos. Vamos atrás, colocamo-nos em vantagem, mas com pequenos erros que estão a acontecer... temos que ter uma força gigante. Só se conquista algo com muito trabalho, crença, mesmo em cima da dor. Temos 5 pontos, há nove em disputa, e agarrarmo-nos ao que temos que fazer e olhar para segunda-feira"

Eustáquio lembra que às vezes é preciso “fechar a loja”

"Não tem a ver com romantismo, tem a ver com maturidade em momentos chave do jogo. Hoje fomos intensos, apaixonados pelos, nunca nos encolhemos. Claro que o adversário esta numa posição mais confortável do que nós, ams nunca nos deixamos de nos bater e procurar ganhar. Esse era o nosso pensamento. Os jogadores foram sempre à procura, quem veio do banco ajudou, a equipa conseguiu, sofre um revés e tem um lance perto do fim, não deixou de acreditar. É isso que me alimenta."



Ciclo de derrotas terminou

"Bom bom é ganhar, só se pode pensar em ganhar. Travamos um momento que não estava a ser o melhor, mas tem que ser com vitórias. O futebol muitas vezes é assim, com momentos de crueldade. Está a custar um bocadinho. Cada erro está a penalizar muito. Temos que dar um passo em frente para maturar, mas matura-se em competição"

Perda de bola do Pepê e a reação dos colegas

"É o grande alicerce de uma equipa, pensar como tal"