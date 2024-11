Pinto da Costa agradece apoio após cirurgia ao fémur

Jorge Nuno Pinto da Costa deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que se têm preocupado com a sua saúde, depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao fémur, no Hospital CUF, no Porto.

Em vídeo partilhado no TikTok na madrugada desta quinta-feira, o ex-presidente do FC Porto, visivelmente emocionado, envia "para todos um grande abraço, pelo carinho, pelo interesse, pelas mensagens".

Pinto da Costa continua internado na CUF, enquanto recupera da operação ao fémur. Na quarta-feira, recebeu a visita de Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, que se deslocou, propositadamente, de Lisboa para visitar o amigo. Uma amizade que já dura há vários anos.