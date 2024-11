Pepe pede resposta do FC Porto à exigência dos adeptos

Pepe entende a insatisfação dos adeptos do FC Porto com os desempenhos da equipa, que vem de três derrotas consecutivas, e apela aos jogadores, e não só, a que dêem uma resposta à altura.

Em declarações à margem da inauguração da FPF Arena, na Cidade do Futebol, em Oeiras, esta quarta-feira, o ex-capitão portista, que pendurou as botas este verão, pediu uma resposta à exigência dos adeptos.

"Eu como ex-jogador do FC Porto sei dessa exigência, sei do que os adeptos querem nos seus jogadores, no seu clube. Agora, é uma questão de as pessoas perceberem o que é que os adeptos pedem, para poderem dar o seu melhor dentro de campo", afirmou o ex-central.

O FC Porto está num mau momento: vai numa série de três derrotas consecutivas - queda nos últimos minutos com a Lazio, goleada sofrida na Luz e eliminação da Taça de Portugal frente ao Moreirense -, o que gera insatisfação. Após o adeus à Taça, no domingo, alguns adeptos não esconderam a revolta, à chegada do autocarro da equipa ao Dragão, e pelo menos uma tocha e alguns petardos foram atirados contra o veículo.