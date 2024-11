"Adeptos têm de entender que houve uma mudança". Bruno Alves pede tempo para o novo FC Porto

Bruno Alves pede calma aos adeptos do FC Porto e tempo para André Villas-Boas e, em especial, Vítor Bruno, apesar da série negativa de resultados que a equipa atravessa, com três derrotas consecutivas.

À margem da inauguração da FPF Arena, na Cidade do Futebol, em Oeiras, esta quarta-feira, o antigo capitão portista assume "entender a reação" dos adeptos aos maus resultados, mas apela à calma.



"Os adeptos também têm de entender que houve uma mudança. As pessoas que fizeram Porto durante muitos anos, que criaram essa identidade do Porto, saíram. Agora, têm um presidente novo, uma direção nova e temos de deixá-los trabalhar, introduzir os seus métodos, os seus valores, a sua visão. É como na vida: há que plantar para colher", diz.

O FC Porto atravessa uma crise de resultados: perde há três jogos seguidos - derrota nos últimos minutos com a Lazio, goleada sofrida na Luz e eliminação da Taça de Portugal frente ao Moreirense - e os adeptos já fazem sentir o seu descontentamento. Após o adeus à Taça, no domingo, alguns apoiantes portistas expressaram a sua revolta, à chegada do autocarro da equipa ao Dragão, e pelo menos uma tocha e alguns petardos foram atirados contra o veículo