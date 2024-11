Vítor Bruno. “Não fujo às responsabilidades"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, confirma que a equipa não está imune ao momento [três derrotas consecutivas], mas garante que não foge e assume as responsabilidades.

O jogo

"Controlámos a primeira parte toda, colocámo-nos em vantagem, o Moreirense faz o golo do empate na única ocasião que tem. Na 2.ª parte não nos conseguimos colocar na frente do marcador e o Moreirense marca num lance algo dúbio. A equipa depois sentiu-se intranquila e não foi capaz de dar a volta".

Momento da equipa

"Os jogadores não ficam imunes ao momento atual da equipa, o facto de vir de duas derrotas condiciona. Queremos muito jogar com o coração. Nem sempre procurámos bem os homens da frente, mas as decisões nem sempre foram as melhores, fruto de alguma intranquilidade que se vive na equipa".