"O dia mais feliz da minha vida". Samu estreou-se pela seleção espanhola contra a Suíça

Samu, avançado do FC Porto, estreou-se pela seleção principal espanhola na noite de segunda-feira contra a Suíça e foi "o dia mais feliz" da sua vida.

O grande início de temporada com a camisola dos dragões catapultou o ponta de lança de 20 anos para a seleção principal. Samu trocou o Atlético de Madrid pelo FC Porto por 15 milhões de euros depois de ter feito oito golos num empréstimo ao Alavés na época passada.

Os 12 golos nos primeiros 13 jogos pelo FC Porto, para além dos quatro que marcou pelos sub-21 convenceram o selecionador Luis de La Fuente a convocar Samu pela primeira vez.

Num jogo "a feijões" para a Espanha, que tinha já o primeiro lugar garantido no grupo da Liga das Nações, Samu entrou ao intervalo na partida frente à Suíça para o lugar de Morata. A Espanha viria a vencer a partida por 3-2.

No final do encontro, não escondeu a felicidade pela estreia: "Estou muito feliz. É o dia mais feliz da minha vida. Não acredito, mas agradeço a Deus, aos meus companheiros e ao treinador pela confiança. Estou muito feliz por fazer a minha estreia com a seleção principal. Estou muito orgulhoso do trabalho realizado e feliz pela vitória da equipa".

Samu estreia-se na seleção campeã europeia em título, que considera ser "a melhor equipa que existe".

"Não me importo com o adversário dos quatros de final. Somos a melhor equipa que existe e os meus companheiros mostraram isso no verão passado. Vou continuar a trabalhar para que mais oportunidades surjam", conclui.

Samu custou 15 milhões de euros ao FC Porto por metade dos direitos do jogador, tendo, no entanto, a possibilidade de comprar mais 30% do passe por mais 10 milhões de euros.

Samu tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, já chamou à atenção de tubarões europeus, mas André Villas-Boas não perspetiva uma venda já em janeiro.