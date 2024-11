André Villas-Boas mantém "uma fé absoluta" em Vítor Bruno

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, garante ter "uma fé absoluta" em Vítor Bruno, apesar dos recentes maus resultados da equipa.

Na visita à Casa do FC Porto de Luanda, em Angola, esta terça-feira, Villas-Boas vincou ter "a certeza" de que os jogadores "irão corresponder à altura do seu nível" e de que "têm potencial para dar muito mais". Para isso, contudo, é necessário "continuar a apoiar" Vítor Bruno, "porque assim o merece", referiu o presidente dos dragões.

"Nós escolhemos um treinador para encarar este projeto desportivo e temos uma fé absoluta nele. Evidentemente vimos de um resultado muito negativo, com uma exibição que não ficou à altura do F. C. Porto, mas os jogadores sabem perfeitamente as nossas responsabilidades", destacou.

As dúvidas em torno de Vítor Bruno, que sucedeu a Sérgio Conceição como treinador do FC Porto, adensaram-se após a derrota com a Lazio, na Liga Europa, e em especial, com a goleada sofrida no clássico com o Benfica, na Luz, na última jornada do campeonato.

Vencer "com a maior regularidade possível"

Sobre os primeiros meses como presidente do FC Porto, Villas-Boas assumiu que tem sido uma experiência "bastante entusiasmante e desafiante" e que está "a corresponder à expectativas".

"O mais importante é estar à altura dos sócios, dos seus desejos, a nível de clube, de sociedade desportiva, a nível eclético e é para isso que trabalhamos todos os dias. Nesta fase, estou muito orgulhoso, é o arranque deste mandato. Evidentemente este é um clube de futebol que vive de títulos, assim foi criado, assim tem o seu slogan, a vencer desde 1893. Fomos educados dessa forma e queremos sempre corresponder às expectativas dos sócios e estamos a criar todas as bases necessárias para que isso aconteça com a maior regularidade possível", sustentou.

O presidente portista também também se mostrou aberto à "criação de novas sinergias, das quais principalmente uma escola Dragon Force em Angola", que espera desenvolver "o mais brevemente possível".

"Angola já deu muito ao FC Porto, deu grandes jogadores ao FC Porto e espero que assim seja também no futuro", completou.

Para Villas-Boas, não é uma questão de "roubar talentos" a Angola: "Há muito bom talento que às vezes se desperdiça por não estar no sítio certo, na altura certa e pode ser que as crianças, amanhã, com o entusiasmo da minha visita, se transcendam também e que isso lhes dê uma oportunidade de vida que às vezes surge nestes imprevistos."